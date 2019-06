Cristian Busoi, seful PNL Bucuresti, a declarat ca a demisionat luni din functie. Organizatia sa a obtinut doar 15% la europarlamentare. Alaturi de Busoi ar fi demisionat si sefii organizatiilor de sectoare.



"Cel mai intelept este sa ne retragem. Voi ramane implicat in organizatia PNL Bucuresti si in dezbaterile privind temele pe Bucuresti.

PNL Bucuresti a avut o organizare buna si a facut tot ce trebuie pentru a sustine si a ajuta campania PNL la nivel national.

Le multumesc colegilor presedinti de sectoare care s-au mobilizat si le multumesc voluntarilor PNL care au ajutat ca mesajele PNL sa se duca spre bucuresteni. Ii multumesc, de asemenea, lui Rares Bogdan pentru implicarea in campanie. Efortul pe care l-a facut a fost recunoscut.

Am preluat organizatia la 12% cu 74.041 de voturi la alegerile locale din 2016. La alegerile europarlamentate de anul acesta, PNL Bucuresti a obtinut 15,7%, adica 145.952 de voturi. Este o dublare a numarului de voturi. Dar, ca presedinte al PNL Bucuresti, eu si intreaga echipa de conducerea a PNL Bucuresti ne asumam responsabilitatea pentru scorul la Bucuresti. Imi asum raspunderea si pentru ca sunt de 23 de ani in PNL si am facut mereu ceea ce a fost cel mai bine pentru PNL.

Busoi: Conducerea nationala a partidului, responsabila pentru scorul PNL

Trebuie insa sa nu ne amagim. Si conducerea nationala a partidului este responsabila pentru scorul PNL la Bucuresti. Organizarea si politica locala sunt o parte componenta importanta intr-o campanie electorala, dar la Bucuresti si in marile orase cel mai mult influenteaza votul politic, imaginea nationala a partidului si a liderilor sai.

PNL are nevoie de unitate, a castigat alegerile europarlamentare si nu dorim discutii in contradictoriu in Biroul Politic si nu dorim sa punem presedintii din tara sa aleaga intre conducerea partidului si solidaritatea cu organizatia Bucuresti.

De aceea, am decis ca cel mai intelept este sa ne retragem. Voi ramane implicat in organizatia PNL Bucuresti si voi ramane activ in dezbaterile privind temele pe Bucuresti", a scris Cristian Busoi pe Facebook.