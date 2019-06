Fostul prim-ministru Adrian Nastase lanseaza o petitie-apel catre social-democrati si mai multe propuneri pentru relansarea PSD.



"Noi, semnatarii acestui apel, ne adresam actualilor si fostilor membri ai Partidului Social Democrat, simpatizantilor acestuia, tuturor celor care impartasesc valorile social-democratiei, precum si celor care considera ca Romania are nevoie, in continuare, de un partid politic de stanga modern si puternic.

In fata esecului politic al PSD in alegerile pentru Parlamentul European, consideram ca este datoria noastra morala sa sprijinim principalul partid al stangii sa iasa din criza in care se afla.

O spunem cu tarie, pentru a evita confuziile: nu suntem o disidenta in interiorul PSD, nu dorim sa constituim un partid in interiorul partidului. Nu suntem animati de dorinta de a dobandi inalte demnitati in statul roman. Nu suntem noi cei care trebuie sa personifice adaptarea PSD la noile realitati. Insa, dorim si credem ca este posibila refondarea Partidului Social Democrat, pentru a juca in continuare un rol decisiv pentru progresul Romaniei. Misiunea uriasa a recladirii stangii romanesti are nevoie de toate resursele umane disponibile, de toate mintile si sufletele oamenilor de stanga. Suntem impotriva oricaror actiuni de revansa ori razbunare. "Sa mergem impreuna!" este si dorinta noastra sincera (...).

Nastase: Refondarea PSD se poate realiza

Noi, semnatarii acestui mesaj politic, suntem constienti de consecintele negative pentru Romania ale unui colaps al PSD la urmatoarele scrutine. Nu doar ca implicarea partizana a lui Klaus Iohannis ar fi mai fatisa si mai sfidatoare, dar un guvern de coalitie al PNL/Aliantei 2020 USR-PLUS va readuce Romania in epoca instabilitatii politice, a certurilor permanente, dupa modelul Conventiei Democratice si al Aliantei „Dreptate si Adevar”. Alternativa la acestea trebuie sa fie o guvernare moderna, eficienta si incluziva cu PSD pivot central, la care sa se ralieze alte forte politice progresiste.

Noi, autorii acestui apel, avem curajul speratei ca PSD nu este „condamnat de istorie”, dimpotriva, ca principalul partid al tarii poate fi salvat prin refondare. Suntem constienti de dificultatea acestei provocari, cu atat mai mult cu cat in interiorul PSD mai exista speranta naiva ca social-democratii vor putea simula transformarea si lucrurile se vor desfasura la fel ca in trecut. In 26 mai electoratul a transmis ca doreste o revolutie politica, iar PSD a devenit tinta acesteia. Daca nu este asumat acest adevar, daca legaturile de solidaritate din PSD nu se refac, idealurile de justitie sociala, egalitate si democratie sociala din interiorul societatii isi vor gasi alte reprezentari politice la viitoarele scrutine electorale. Asumarea unui proces de refondare da o noua sansa partidului care a realizat aderarea la NATO a Romaniei, a reusit eliminarea vizelor si finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana(...).

Propuneri:

Un nou stil de comunicare. PSD a fost infrant electoral pentru ca s-a bazat pe retelele interne de comunicare si pe canale mass-media cu un public restrans. Comunicarea in spatiul virtual a fost coordonata de la nivel central, insa a fost prea putin bazata pe convingere si militantism.

Refacerea legaturilor cu social-democratia internationala. Situatia umilitoare de „inghetare” a relatiilor cu Partidul Socialistilor Europeni nu doar ca trebuie sa inceteze imediat, insa PSD trebuie sa se implice mult mai ferm in actiunile stangii europene, inclusiv in privinta dezbaterilor ideologice.

Intarirea democratiei interne si o politica de resurse umane centrata pe competente.Noua structura de organizare interna trebuie sa permita PSD atat luarea cu rapiditate a deciziilor cat si sa ofere garantia caracterului lor democratic", a scris Adrian Nastase pe blogul sau.