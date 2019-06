Fostul presedinte Traian Basescu declara, dupa ce Antena 3 a prezentat documente din dosarul sau de la CNSAS, ca nu exista un angajament semnat de el nici in dosarul inscriptionat cu numele sau si nici pe microfilmul dosarului.





"Am luat nota de faptul ca Antena 3 a prezentat documente din dosarul intocmit de CNSAS si trimis la instanta pentru a se stabili prin hotarare judecatoreasca daca am fost colaborator al securitatii sau nu.

Fac precizarea ca nu exista un angajament semnat de mine nici in dosarul inscriptionat cu numele meu si nici pe microfilmul dosarului. De asemenea nici in dosar si nici pe microfilm nu exista documente scrise de mine sau chitante care sa ateste plati efectuate de fosta securitate catre mine si prin care s-ar fi putut atesta calitatea de colaborator.

Din cate stiu, documentele pe care CNSAS le-a anexat in dosar cat si microfilmul dosarului meu au fost predate de catre SRI la arhiva CNSAS inca din anul 2006.

Predarea arhivei fostei securitati catre CNSAS s-a facut urmare a solicitarii pe care eu, in calitate de Presedinte CSAT, am facut-o catre SRI. Pana in prezent, cu ocazia diverselor verificari CNSAS mi-a eliberat 4 certificate de necolaborare cu securitatea ca politie politica.

Fiind convins ca nimic din actele mele nu poate fi considerat act de politie politica astept indeplinirea procedurilor legale si verdictul instantei.

Desigur, imi doresc ca dosarul sa fie solutionat in instanta si nu in dezbatere publica, motiv pentru care nu voi comenta public continutul documentelor prezentate de Antena 3 si nu ma voi angrena in dezbatere publica pe subiectul dosarului, avand in vedere ca eu insumi sunt subiectul dosarului intocmit de CNSAS si aflat acum la instanta de contencios administrative si fiscal.", a scris Traian Basescu pe Facebook