Fostul presedinte Traian Basescu este de parere ca "PNL – USR – PMP care sunt departe de a avea in Parlament numarul de voturi necesar reusitei unei motiuni de cenzura".



"Si eu vreau un guvern al opozitiei, dar... problema este daca se poate.

Pana una alta, avem PNL – USR – PMP care sunt departe de a avea in Parlament numarul de voturi necesar reusitei unei motiuni de cenzura.

Si daca cele trei partide se inhaiteaza cu UDMR si PRO Romania plus ceva “scursura” suplimentara adusa de Ponta de la PSD, lucrurile nu vor sta mult mai bine. Sigur, cu acest supliment de voturi motiunea ar putea sa reuseasca. Problema este cum se va putea guverna intr-o astfel de alianta, in conditiile in care UDMR are ca principal mod de parteneriat politic santajul, iar Pro Romania minciuna (vezi votul de la alegerea lui Ciolacu).

Ma gandesc si la faptul ca o eventuala motiune de cenzura ratata va consolida alianta PSD – ALDE la guvernare.

Pentru a stopa aplicarea Programului de Guvernare mosit de Dragnea si pentru a aplica necesarele corectii in economie, presedintele Iohannis si PNL – USR – PMP vor, pe buna dreptate, plecarea guvernului Dancila prin motiune de cenzura.

Singura problema este daca se poate.

Dupa succesul PNL si USR- PLUS de la europarlamentare, trebuie exclus esecul unei motiuni de cenzura. Decat un esec, care ar consolida alianta PSD-ALDE-UDMR, mai bine plecam in vacanta.

PS – 1. Atentie, PNL a castigat alegerile pentru Parlamentul European si nu pentru Parlamentul Romaniei.

2. In astfel de situatii solutia corecta ar fi fost demisia voluntara a guvernului Dancila, dar la noi inca nu functioneaza bunul simt politic.

3.Povestea alegerilor anticipate este doar diversiunea unora care vor sa para implicati stiind bine ca tehnic nu este posibil", a scris Traian Basescu pe Facebook.