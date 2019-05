Titus Corlatean vorbeste despre transpunerea in Constitutie a rezultatului referendumului de duminica, fiind de parere ca ar fi bine ca PSD sa fie consecvent cu propria pozitie.



"Este atributul domnului presedinte de a invita partidele politice la consultari pe teme de importanta nationala, in speta, mai ales dupa referendumul consultativ, subliniez consultativ, organizat de curand. Eu sper in acest context ca informatiile aparute public legate de o posibila coabitate - am remarcat si deschiderea doamnei prim-ministru de a transpune rapid concluziile referendumului in legislatie, prin modificarea viitoare a Constitutiei - bazate pe buna-credinta, sa nu se transforme in naivitate sau in slabiciune.

M-as bucura ca PSD sa fie consecvent cu propria pozitie. De exemplu, sa respinga dublul standard aplicat Romaniei si unor state central europene. M-as bucura ca acest text care propune interzicerea amnistiei si gratierii pentru faptele de coruptie sa fie preluat intr-o propunere pe care domnul presedinte Iohannis, ca reprezentant al Romaniei in Consiliul European, sustinut de Guvernul PSD-ALDE al Romaniei, in calitate de presedintie a Consiliului Uniunii Europene in prezent, si cu sprijinul camaradului domnului presedinte Iohannis, ma refer la domnul Juncker, presedintele Comisiei Europene, sa promoveze ideea unui proiect de directiva care sa fie adoptata de toate statele membre, prin care sa se interzica in legislatiile nationale amnistia si gratierea pentru faptele de coruptie. M-as bucura din tot sufletul ca factorii politici decidenti din Germania si Olanda, de exemplu, sa imbratiseze rapid acelasi standard legislativ si sa putem adopta la nivel european o directiva in acest sens. La care, eventual, sa adaugam si interdictia de amnistie si gratiere pentru alte fapte probabil mult mai grave, cum ar fi infractiunea de omor, respectiv de viol. Cred ca ar fi o buna solidaritate europeana daca am merge in aceasta directie si va asigur atunci ca n-ar fi nici cea mai mica dificultate sa modificam si in Constitutia Romania, dar in consonanta cu toti ceilalti europeni, si sa introducem aceste dispozitii.

Buna-credinta insa nu trebuie sa fie transformata in naivitate sau in slabiciuni de moment. Daca domnul Iohannis nu este favorabil unei astfel de idei, voi intelege sa calific atitudinile sale drept fariseism", a spus Titus Corlatean, pentru stiripesurse.ro.