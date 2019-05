Senatorul PNL, Florin Citu, sustine ca "daca asteptam pana dupa alegerile din 2020 exista riscul ca economia Romaniei sa fie de facto in afara UE, controlata de rusi si chinezi iar sectorul privat sa dispara in totalitate".



"Partidele din opozitie si UDMR trebuie sa decida URGENT.

Trantim guvernul si ne asumam salvarea Romaniei sau gasim tot felul de scuze si comentam de pe margine in timp ce PSD+ALDE si UDMR distrug Romania pana in 2020.

Este atat de simplu.

Eu merg pe varianta, trantim guvernul si salvam Romania. Am vazut ce pot sa faca PSD+ALDE si UDMR. Am vazut cum au asasinat ecnommia prin taxe, accize, interventii directe, suprareglementari, deturnari de fonduri etc. Inca doi ani la fel si FALIMENT scrie pe noi.

Daca asteptam pana dupa alegerile din 2020 exista riscul ca economia Romaniei sa fie de facto in afara UE, controlata de rusi si chinezi iar sectorul privat sa dispara in totalitate.

Eu nu vreau sa-mi asum acest risc. Am intrat in politica in noiembrie 2016 pentru a schimba lucrurile si a readuce in prim plan sectorul privat, antreprenorii, oamenii care isi asuma riscuri pentru noi toti.

Romanii s-au saturat de scuze si vor oameni de stat care sa-si asume provocarea de a conduce Romania in conditii dificile.

Romanii s-au saturat de PSD si ALDE.

Mingea este in terenul partidelor politice acum", a scris Florin Citu pe Facebook.