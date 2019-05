Sotul Gabrielei Firea, Florentin Pandele, primarul orasului Voluntari, sustine ca va candida la preziedentiale.



"Astazi m-am hotarat, e Braul Maicii Domnului in Voluntari, sa imi anunt candidatura la prezidentiale, ca independent. Sunt primar de 19 ani. Stiu ce vor spune. Candidez din partea mea, ca tata al copiilor mei, sa traiasca intr-o tara libera, nu in una in care este instaurata teroarea. Imi doresc ca peste dumneata sa nu intre un individ, in casa, care spune ca este vectorul de imagine al democratiei in Romania.

Am asteptat-o pe Gabi, la 8 seara, in fata casei, in fata usii, si i-am spus ca merge la Victor si il voi anuntat ca voi candida la prezidentiale. Mi-a spus: 'Florin, te-ai gandit bine?'. Eu nu mi-am dorit sa candidez. Probabil o sa apara 15-20 de dosare. M-a determinat starea in care se gaseste familia mea. E inadmisibil sa nu am siguranta, sa imi las familia cand plec de acasa.

Nu am bani sa ma bat cu nimeni. Se spune ca sunt putred de bogat. Am un grup de prieteni langa mine. Bani de benzina os avea. Ce sa fac, sa stau linistit cu mainile in san sa vina Gigel si Costel sa ma terorizeze? Eu candidez ca sa castig, nu ca sa ma aflu in treaba. Sunt convins ca toate serviciile o sa fie pe mine.

Pana am ajuns la dumneavoastra, au aflat cativa prieteni. Mi-au spus ca o sa mi se faca dosare, ca incepe tsunami, ca se declanseaza jihadul. Stiu ce ma asteapta. Nasul meu, Gigi Becali, nu stia.

Imi pare rau, ii cer scuze lui Gabi, stiu ca o sa aiba si mai multe probleme de acum. Ma arunc fara munitie, fara gloante, fara vesta anti-glont, cand se trage cu AG-ul. Voi cauta sa strang fonduri, voi face un program. Vor sta toate serviciile pe mine, sa vada de unde sunt bani, cine ma ajuta.

Decizia am luat-o astazi. PSD nu o va pune pe Gabi candidat la prezidentiale. Ea nu doreste sa candideze", a declarat Florentin Pandele la Romania TV, potrivit stiripesurse.ro.