Dan Barna a criticat, joi, la Adevarul Live, PNL subliniind ca "Alianta USR-PLUS s-a nascut tocmai pentru ca romanii s-au saturat de aceasta ciupeala oportunista pe care o promoveaza Orban".



"PNL ne reproseaza de ce ne gandim noi sa avem un candidat la prezidentiale. Noi am fost consecventi in mesaj: vom avea candiati proprii la toate alegerile. Orban se preface surprins ca vom avea candidat propriu la prezidentiale. Nu am schimbat discursul. Alianta USR-PLUS s-a nascut tocmai pentru ca romanii s-au saturat de aceasta ciupeala oportunista pe care o promoveaza Orban. Oamenii vor o politica consecventa si predictibila", a declarat joi Dan Barna, citat de Hotnews.ro.

Totodata, Dacian Ciolos a spus ca alianta a avut deschidere cu PNL, dar ca un sfert din electorat a votat cu USR-PLUS.

"Un sfert din electorat a votat cu noi. Ne poate reprosa PNL ca avem intentia de a candida la prezidentiale", a declarat Ciolos.

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca liderii USR-PLUS au ales un moment nepotrivit pentru a-si anunta candidatul la prezidentiale.