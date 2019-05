Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat joi ca sustine varianta prelungirii votului in diaspora la o perioada de pana o saptamana si a anuntat ca "in maxim o luna" ar putea fi formulata o propunere in acest sens.



"Singura modalitate este sa prelungim votul in diaspora. Sa fie o perioada de - noi am zis - sapte zile, de trei zile, cat o fi, care sa permita oamenilor, inainte de data finala a incheierii alegerilor, sa isi exprime votul. Si acest lucru se poate face si ar detensiona practic, si ar elimina cozile de la centrele de votare. Este modalitatea pe care noi o vedem. Deci, practic, la noi alegerile se tin in ziua de duminica. Asta este practica. Deci, cu cateva zile inainte, de luni daca vreti, comisiile de votare pot sa stea la dispozitia cetatenilor care vin sa voteze. Exista o singura urna, care este sigilata, unde se aduna cate voturi vin", a precizat el, la Digi 24.

Melescanu a dat si un termen pentru propunerea unei solutii: "Din punctul meu de vedere, in maxim o luna, daca suntem seriosi, putem cu adevarat sa venim cu o propunere care sa fie cat mai larg acceptata".

Melescanu: Premierul nu mi-a cerut demisia

Ministrul de Externe spune ca Viorica Dancila nu i-a cerut demisia: „Nu, niciodata, dimpotriva, m-a incurajat sa fac ancheta, sa vedem cauzele reale si apoi sa putem sa discutam despre functionarea alegerilor in acest an (...)

Nu am luat niciun moment in calcul acest lucru. In calitate de ministru de externe am niste obiective foarte importante, sigur si alegerile sunt importante. Nu am crezut ca e corect ca pentru o anumita problema sa renunt la obiectivele mari. Sigur, daca doamna prim-ministru, partidul meu, vor dori sa ma inlocuiasca, voi fi gata sa ajut pe cel care va veni in locul meu.

Miercuri, presedintele Klaus Iohannis a cerut demiterea imediata a ministrilor de Externe si de Interne, Teodor Melescanu, respectiv Carmen Dan, pentru modul in care au fost organizate alegerile. "Fiindca nu au stiut sa isi dea demisia de onoare, solicit demiterea imediata a ministrului de Externe si a doamnei ministru de Interne", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni.