Liderul deputatilor USR, Cristina Pruna, a anuntat joi ca senatorii USR si PNL vor depune saptamana viitoare la Senat o motiune simpla impotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu.



Potrivit acesteia, prin aceasta motiune simpla initiatorii vor cere demisia ministrului Melescanu pentru modul in care a organizat in 26 mai alegerile europarlamentare si referendumul in diaspora.

"Noi credem ca responsabilitatea politica o poarta domnul Melescanu, care a organizat prost si alegerile din 2014. (...) Credem ca MAE a organizat in mod execrabil aceste alegeri. (...) Teodor Melescanu trebuie sa isi asume vina si sa plece imediat din functie. Din punctul nostru de vedere este vorba atat de incompetenta cat si de bataie de joc la adresa romanilor care pentru a doua oara au fost impiedicati sa voteze in diaspora", a spus Pruna, joi, la Parlament, potrivit Agerpres.

Ea a explicat ca si tara au fost cozi in unele locuri (de exemplu in centrele studentesti Regie si Arhitectura), de aceasta stare de fapt fiind "responsabil ministrul de Interne, Carmen Dan".

"O vom chema pe doamna Carmen Dan sa ne explice de ce organizarea a fost atat de proasta. E ca si cand nu stiau ca sunt alegeri pe 26 mai si pentru europarlamentare si pentru referendum. (...) Ne gandim serios sa depunem o motiune simpla si impotriva ministrului Dan", a spus Pruna.

"Trebuia sa plece inca de pe 10 august 2018, atunci cand au batut si gazat romani care au venit sa protesteze pasnic", a adaugat Pruna.

De asemenea, Cristina Pruna a amintit ca PNL, USR si PMP au depus la conducerea Camerei Deputatilor o solicitare de infiintare a unei comisii de ancheta cu privire la ingradirea dreptului la vot al cetatenilor romani din diaspora la alegerile din 26 mai.