Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri seara, la B1TV, ca anuntul celor de la USR-PLUS ca vor avea candidat propriu la prezidentiale a venit intr-un moment total nepotrivit.



"Am vazut ca preocuparea lor, in ziua in care referendumul convocat de presedinte a fost adoptat cu un vot zdrobitor - care a aratat faptul ca presedintele a convocat un referendum dand posibilitatea romanilor sa arate clar intregii Europe ca societatea romaneasca este o societate corecta, cinstita, ca romanii vor sa fie condusi de oameni cinstiti, de oameni corecti, de oameni competenti - tu sa vii sa iti anunti candidat la prezidentiale sau sa revendici intentia de a avea candidat la prezidentiale imbatat de un succes relativ, un succes relativ.

Ei au anuntat ca vor sa-si depuna candidat la Presedintie si daca vor, asta e, e democratie. Pot sa candideze, nu ii putem impiedica pe ei sa-si depuna candidat la Presedintie. Ceea ce nu mi-a placut e ca ei au facut chestiunea intr-un moment total nepotrivit. Votul din 26 mai a fost un vot de revolta, a fost o prezenta de 50 la suta la alegerile europarlamentare si de aproape 45% la referendum, o prezenta uriasa, care a aratat clar ca oamenii vor o schimbare", a spus Ludovic Orban, citat de News.ro, potrivit Digi24.

El a precizat ca se refera la USR-PLUS.