Primarul Iasului Mihai Chirica anunta ca nu are de gand sa se intoarca in PSD spunand ca nu vrea sa fie partas, peste o vreme, la renasterea unor persoane de teapa celor care tocmai au mers la puscarie.



"Nu m-as intoarce in PSD, pentru ca usa pe care o deschide doamna Dancila nu este a unei case in care s-a facut curatenie si eu acolo nu intru sub nici o forma, pentru ca nu vreau sa contribui cu propria mea putere la renasterea peste nu stiu cata vreme a unor persoane de teapa celor care tocmai au fost inchise in puscarie si sa fac din nou sa sufere poporul roman pe mana mea, sa-i vad din nou iesiti in strada, huiduindu-se unii pe altii si sa transformam Romania din nou in centru de atentie international, cu exemplul asa nu se face", a declarat Mihai Chirica la RFI, citat de Hotnews.ro.

Fostul lider PSD Mircea Geoana, exclus din partid, a fost miercuri la Palatul Victoria pentru a discuta cu Viorica Dancila. El a transmis insa ca desi ramane cu "inima alaturi de fostii colegi din PSD" nu vrea sa se intoarca in politica militanta in perioada urmatoare.