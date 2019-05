Vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania (SNPR) Decus, Bogdan Banica, ii cere demisia ministrului de Interne Carmen Dan.



"E timpul. E timpul sa pleci acasa, doamna Dan.

Pentru permanenta atitudine fatarnica pe care ai adoptat-o inca de la inceputul mandatului. Pentru ca ne-ai mintit. Cu zambetul pe buze la parade sau cu lacrimi false in ochi la catafalcul eroilor. Pentru ca nu ai schimbat #chiarnimic in acest minister, in pofida tuturor promisiunilor. Pentru ca ai permis, uneltind si complotand, sa ne ranjeasca infractorii in fata, la adapostul umbrelei rosii. Pentru ca ai ascultat, cu capul plecat, ordine menite sa destabilizeze aceasta tara, ordine transmise mai departe, cu orice risc, "decat" pentru protejarea unui infractor de drept comun, ce acum e dupa gratii. Pentru ca ne-ai calcat demnitatea in picioare, mentinandu-ne salarizarea la nivelului anului 2009, pentru ca ne-ai trimis in patrulare in aceleasi cosciuge cu roti, pentru ca ne-ai condamnat la moarte zilnic in misiuni cu dotarea de acum 30 de ani. Pentru ca nu ti-a pasat. Si pentru ca ne-ai umilit. Si pentru ca in continuare ai permis ca politistii sa-ti fie hacuiti in posturi de politie, pe peroanele garilor sau in misiuni, cu testele despicate.

Pentru ca ai fost #nimic si ai facut #decatnimic.

Si pentru ca #GheorgheNistor, #SorinVezeteu, #CiprianSfichi.

Ai vrut sa intri in istorie, ai intrat, doamna Dan. Dar vei ramane in amintirea colectiva ca cel mai incompetent, ocult, slugarnic si anost ministru al internelor pe care l-a avut Romania postdecembrista!

Ciolanul s-a terminat, stapanul nu mai are altele sa va dea. E timpul, doamna Dan, daca ai un dram de onoare, sa pleci!

Dumneata, cu toata sleahta de sfertodocti incompetenti, ati mancat tot covrigul, pana la ultima firimitura, nesatuilor, pana la ultimul graunte de mac. Ati lins si ambalajul, tot! A ramas doar gaura. Ia-ti-o, bag-o sub esarfa si pleaca acasa! Acum!

Demisia, Carmen Dan! De...onoare? Da, daca ai!", a scris Bogdan Banica pe Facebook.