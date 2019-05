Liviu Plesoianu a reactionat dur dupa ce Viorica Dancila a spus ca nu stie nimic despre "statul paralel", pentru ca ea a fost plecata din tara 9 ani de zile.



"Viorica Dancila, noul lider PSD: «Eu nu am vorbit de Statul Paralel! Eu nu vreau sa fac o referire referitoare la acest aspect! Nu vreau sa discut despre Statul Paralel! Nu stiu despre acest lucru. Ganditi-va ca am fost plecata 9 ani din Romania...»

Doamna Dancila? REFERITOR la REFERIREA dvs., as vrea sa ma REFER prin urmatoarea REFERIRE: 9 ani ati fost intr-adevar PLECATA. Plecata intr-o realitate... paralela. O realitate in care unii cu adevarat inteligenti, dar cinici, au reusit sa va convinga (nici nu era greu) ca sunteti o mare personalitate a natiei. In ce ma priveste, cred sincer ca la noua conducere PSD trebuie sa mearga de urgenta oamenii cu halate albe...", a scris Liviu Plesoianu pe Facebook.