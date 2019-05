Presedintele executiv al PSD Paul Stanescu a declarat, la finalul Comitetului Executiv, ca nu s-a luat o decizie in ceea ce priveste organizarea unui congres al partidului.



"Nu s-a decis nimic in ceea ce priveste organizarea congresului. Parerile sunt impartite, dar nu s-a luat o hotarare. Personal, cred ca organizarea congresului va fi cel mai probabil in toamna, in prima parte a lunii septembrie. Pana la congres se va da drumul la alegeri interne in toate organizatile din tara", a declarat Paul Stanescu, pentru hotnews.ro, citat de Realitatea.net.

Declaratia lui Stanescu are loc in contextul in care Comitetul Executiv al PSD a decis marti seara, dupa aproape sase ore de discutii ca Viorica Dancila, Paul Stanescu, Gabriela Firea si Marcel Ciolacu fac parte din noua "garda" a PSD.