Premierul Viorica Dancila, presedintele interimar al PSD, a declarat ca decizia mutarii ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim apartine presedintelui Klaus Iohannis.



"Dupa cum stiti, eu mi-am exprimat public decizia. Decizia apartine presedintelui Romaniei. Stiti foarte bine ca mutarea unei ambasade este decisa de catre presedintele Romaniei. Parerea mea este ca trebuie sa existe o decizie politica. Eu am declarat in SUA, la Washington, mi-am spus punctul meu de vedere, dar daca va uitati pe declaratia de atunci, am spus, in consens, si cu respectarea prevederilor constitutionale. Eu mi-am spus punctul meu de vedere", a declarat Dancila, marti seara, la finalul sedintei CExN al PSD, intrebata care este decizia Guvernului in acest moment privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, scrie Agerpres.

Fiind intrebata despre numirea unui ambasador al Romaniei in Israel, premierul a precizat: "Dupa data de 21 martie 2018, am trimis prima propunere catre domnul presedinte Iohannis privind numirea unui ambasador in Israel, nu am trimis numai Israel, am trimis mai multe tari, cred Canada, nu mai imi amintesc exact care dintre aceste tari".

"Nu am primit un raspuns. Am considerat ca este nevoie de o a doua propunere, am trimis si a doua propunere, nu am primit un raspuns. As fi vrut sa primesc un raspuns, poate nu e persoana potrivita, poate mai trebuie sa facem o propunere, dar trebuie sa avem un raspuns in ceea ce priveste acordul sau ca nu este de acord cu aceasta nominalizare. Eu consider ca trebuie sa avem un acord din partea domnului presedinte si pentru Israel si pentru Bruxelles, pentru ca noi nu avem ambasador la Bruxelles inca, am facut o nominalizare, nominalizarea este Andreea Pastarnac, a fost audiata in comisiile din Parlament, dar inca nu avem aprobarea domnului presedinte. Deci, eu consider ca trebuie sa tratam cu foarte multa responsabilitate si acest aspect", a mai declarat Dancila.