Fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader confirma afirmatiile facute marti de premierul Viorica Dancila, conform carora pe masa Guvernului nu a existat niciun document referitor la amnistie si gratiere.



"Confirm spusele dnei premier! Pe masa Guvernului nu a ajuns nici un proiect de OUG referitor la amnistie si gratiere. MJ nu a elaborat nici un proiect de OUG referitor la amnistie si gratiere. Am refuzat sa imi insusesc vreunul dintre proiectele de OUG, referitoare la amnistie si gratiere, proiecte elaborate in alte "centre de reflectie".

Motivele "neavizarii":

- lipsa urgentei adoptarii unei OUG, in sensul prevederilor din Constitutie si a jurisprudentei CCR. Necesitatea indeplinirii programului de guvernare nu poate fi invocata drept urgenta pentru adoptarea unei OUG;

- nu constituite urgenta nici vointa adoptarii unor solutii legislative mai favorabile, precum: reducerea termenelor de prescriptie a raspunderii penale; reducerea fractiilor de executare a pedepselor, pentru a se putea solicita liberarea conditionata; dezincriminarea sau modificarea continutului unor infractiuni etc.;

- falsitatea motivelor invocate – incercarea de a se crea o perceptie eronata. Legiuitorul sau Guvernul, dupa caz, trebuie ca in termen de 45 de zile sa modifice legea, in acord cu deciziile de neconstitutionalitate, doar atunci cand respectiva decizie se pronunta cu privire la o lege in vigoare, in controlul a posteriori. Atunci cand decizia se pronunta cu privire la un proiect de lege, in controlul a priori, nu exista obligatia pozitiva ca in termen de 45 de zile sa fie modificata lege, in sensul transpunerii solutiilor legislative declarate ca fiind constitutionale. In aceasta ipoteza, legiuitorul poate sa renunte la finalizare respectivului proiect de lege, insa, in ipoteza continuarii legiferarii, trebuie sa tina cont de respectivele decizii si de considerentele acestora;

- lipsa vointei de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala, in acord cu obligatiile izvorate de numeroasele decizii de neconstitutionalitate pronuntate in ultimii ani, in sensul celor doua proiecte de lege din iulie, respectiv noiembrie 2017, proiecte initiate de catre MJ;

- potrivit jurisprudentei CCR, Guvernul nu poate adopta o OUG, substituindu-se legiuitorului, prin preluarea unui proiect aflat in dezbateri parlamentare/ facem referire, cu titlu exemplificativ, la decizia de neconstitutionalitate a OUG prin care era preluat, in forma modificata, proiectul Legii educatiei nationale!", a scris Tudorel Toader pe Facebook.

Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, ca Guvernul sau nu a dat legi care sa afecteze justitia, ca nu a vrut sa dea OUG pe justitie pentru ca nu i s-a parut corect si a precizat ca "nu a fost o impunere in a da aministia si gratierea" si ca nu a avut niciodata pe birou un document in acest sens.