Raluca Turcan este propunerea comuna pentru sefia Camerei Deputatilor a PNL, PMP si USR



Anuntul a fost facut chiar de deputata PNL, alaturi de Dan Barna, liderul USR, si Eugen Tomac, presedintele PMP.

"Desemnarea presedintelui Camerei Deputatilor reprezinta un moment de maxima responsabilitate pentru partidele de opozitie. Nu mai vorbim de orgolii, cu de obligatie pe care o avem. Pentru a putea avea sanse de reusita trebuie sa existe un efort comun al partidelor de Opozitie. In sensul acesta am plecat impreuna cu colegii mei, Dan Barna si Eugen Tomac, de la o serie de responsabilitati fata de cetatenii Romaniei. In primul rand vorbim despre corectarea prevederilor de justitie. Este obligatoriu sa transpunem recomandarile Comisiei de la Venetia. Am plecat de la ideea ca trebuie sa facem dreptate cetatenilor din diaspora. De aceea e nevoie de o sustinere in Parlament.

E nevoie de o gura de oxigen pentru mediul de afaceri, care a fost victima colaterala. Momentul desemnarii presedintelui cdep este un moment care poate sa puna bazele acestei agende reformatoare. Ne-am bucurat astazi sa ajungem la un numitor comun. Sustinem un candidat comun, in persoana mea pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor", a afirmat Raluca Turcan, potrivit Stiripesurse.ro