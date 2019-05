Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca sustine eliminarea institutiei ordonantelor de urgenta din Constitutie.



"Absolut, asa am votat si eu personal la referendum, dar eu sustin mai mult decat atat: eliminarea institutiei ordonantelor de urgenta din Constitutie. De fapt, eu as vrea o noua Constitutie, fiindca am dubii mari ca se poate ajunge la revizuire.

Nu e usor sa ajungi la o noua Constitutie, dar eu cred ca ar merita o incercare, fiindca ultima incercare de revizuire a Constitutiei a ramas cu un esec urias, cu toate ca USL-ul, adica PNL cu PSD, a avut o majoritate confortabila, mult peste doua treimi", a afirmat Kelemen Hunor, potrivit Stiripesurse.ro.