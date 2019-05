Premierul Viorica Dancila a declarat ca trebuie gasite solutii legislative pentru votul in diaspora, cum ar fi introducerea votului electronic, in contextul cozilor care s-au format la sectiile organizate in strainatate, duminica la alegerile europarlamentare



"Am spus ca am cerut o analiza. MAE a si inceput aceasta analiza sa vedem ce s-a intamplat si am spus ca vom lua masuri radicale. Sa reglementam inclusiv prin legislatie. Votul electronic, votul prin corespondenta", a afirmat Viorica Dancila, la finalul CEx al PSD, potrivit Mediafax.

Chestionata cum de PSD a decis propunerea lui Titus Corlatean, in conditiile in care acesta a demisionat in urma scandalului legat de organizarea votului in Diaspora la alegerile prezidentiale din 2014, premierul a raspuns: "Nu cred ca e o problema. In portofoliul pentru parteneriat strategic nu are nicio legatura cu votul din Diaspora. Ce legatura au cele doua portofolii. Unde se duce Titus Corlatean este pe parteneriat strategic. Nu putem spune ca nu are experienta pe externe. Asa daca incercam sa gasim o legatura intre ele, eu spun ca nu exista".

Anterior, la finalul Biroului Permanent National al PSD, Dancila afirma ca responsabilii pentru ceea ce s-a intamplat la votul de duminica din strainatate, cand mii de romani nu au putut vota desi au stat 7-8 ore la coada, trebuie sa plece acasam, fie ca este vorba despre ambasadori sau consuli.