Francisc Boldea, primarul PSD din orasul timisean Lugoj, care a inaugurat in campania electorala din 2016 un SPA nefunctional, a declarat ca este dezamagit ca, dupa ce le-a facut lugojenilor un SPA, acestia i-au „infipt un cutit in spate”, scrie adevarul.ro

In Lugoj PSD a iesit pe trei, dupa PNL si USR, fapt ce l-a socat pe Francisc Boldea, primarul orasului, care este si presedintele filialei locale a PSD. Acesta considera ca cetatenii, prin faptul ca nu au ales partidul din care face el parte, i-au "infipt un cutit in spate".

"Alegerile care au fost ieri (n.r. duminica) mi-au demonstrat un lucru dezamagitor si o spun direct, ca persoana fizica. Poti sa le faci de toate oamenilor. Sa iti risti sanatatea, viata, sa te expui, sa nu raspunzi la toate caricaturile si toate care-s scrise de oameni care in viata lor nu au facut nimic si sa te trezesti la urma cu cutitul in spate (...) Le faci piata (n.r. in jurul careia strazile sunt pline de gropi), le faci pod (n.r. inaccesibil persoanelor cu dizabilitati), le faci sala de fitness, le faci parcuri, le faci SPA (n.r. inaugurat in campania electorala din 2016 si inca nefunctional), le faci strandul cu sase bazine (n.r. deschis dupa cinci ani de lucrari, doar pentru vizitare, cu trei zile inainte de alegeri), le faci toate. Te lupti patru ani cu opozitia, ca ieri sa te trezesti la vot ca se voteaza cu opozitia. Te lupti la Bucuresti, si am facut n drumuri pentru Militari, ca sa aiba drumuri de acces si la urma iti baga cutitul in spate", a declarat Boldea, potrivit adevarul.ro.

"Chiar si la mine in cartier, nu aveau drumuri asfaltate, nu aveau apa, nu aveau canal, curentul nu era. Toate le-am facut pentru ei. Nu mai vorbesc de penticostalii care sunt in Balta Lata. Le-am facut parcare, le-am facut parc, le-am facut elemente de joaca, le-am facut drumurile, trotuarele. Si la sfârsitul multamul e sa iti bage cutitul in spate. Nu e important sa faci in Lugoj, ci important e sa injuri, sa critici, si atunci lumea vrea sânge”, a mai aratat edilul.