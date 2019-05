Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, le-a adresat o invitatie "personala, prieteneasca" fostilor colegi sa revina in PSD.



Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca analizeaza daca revine asupra deciziei de a renunta la functiile pe care le detinea in PSD.

"Analizez si sa renunt la ceea ce am anuntat la unul dintre CEX-urile de anul trecut, atunci când ca un gest de onoare mi-am dat demisia din functia de presedinte interimar al PSD Bucuresti si din functia de vicepresedinte la nivel national, functia de la Ilfov - doar aceea fiindu-mi luata cu forta la propunerea presedintelui de la acel moment al partidului (...) Deocamdata am spus ca ma gândesc, analizez daca revin asupra acelor demisii. (...) Cât despre posibile alte candidaturi, nu am discutat pentru ca nu era nici locul, nici momentul", a declarat, marti dupa-amiaza, Gabriela Firea, dupa o discutie cu premierul Viorica Dancila.

Intrebata daca ar trebui sa revina si alti colegi in partid, Firea a spus: "Categoric da, le fac o invitatie personala, prieteneasca, pentru ca CEX-ul este cel care va decide pâna la urma si reinscrierea si rechemarea colegilor nostri in PSD, asa este normal, domnul Marian Neacsu este un om extrem de valoros, a fost unul dintre cei mai buni secretari general, pe timpul domniei sale partidul a fost unit si nu dezbinat, la fel domnul Mocioalca, domnul Tutuianu si ceilalti colegi din partid care au avut de suferit de pe urma faptului ca au semnat pe acea scrisoare".

De asemenea, intrrbata daca justitia "a omorât" PSD, Firea a spus ca au fost multe motive si nu trebuie data vina pe oameni care nu au considerat ca PSD mai trebuie votat in numar mare.

Victor Ponta: "Unii pur si simplu nu inteleg cum este sa ai onoare, cuvant, rusine!"

Victor Ponta respinge insa orice colaborare cu PSD. Iata postarea sa, dupa apelul Gabrielei Firea:

"Noi suntem ProRomania si suntem foarte multumiti cu asta! Chiar suntem ALTFEL si ramanem asa!

Noi de la ProRomania suntem oameni liberi - chiar NU suntem de vanzare ca altii! Chiar nu ne batem joc de cei care ne-au votat! Chiar nu spunem ceva duminica la vot si facem marti invers! Chiar nu ne facem iar “frati” cu hoti si incompetenti ca sa primim si noi un pic de “ciolan”! Chiar am inteles ce au vrut sa spuna oamenii prin votul din 26 Mai si nu ii sfidam si nici nu incercam sa ii prostim! Chiar am inteles ca problema Romaniei nu era omul Liviu Dragnea - ci “Sistemul Liviu Dragnea” - si toti acum vor sa ramana in “Sistemul LD” dupa ce au scapat rapid de om!