PNL va face toate demersurile legale, constitutionale posibile pentru a pune punct actualei guvernari, iar daca Guvernul nu demisioneaza, liberalii vor depune o motiune de cenzura pâna la sfârsitul actualei sesiuni parlamentare, a anuntat marti liderul partidului, Ludovic Orban.



"Intelegem din aceste alegeri câteva mesaje simple pe care le-a transmis populatia. Primul mesaj e clar: rominii in majoritate zdrobitoare nu mai vor ca la putere sa fie PSD. Din acest motiv, PNL va face toate demersurile constitutionale, legale, posibile pentru a pune punct acestei guvernpri. Repetam solicitarea noastra catre guvern: Dati-va demisia, nu mai aveti nicio legitimitate sa va cramponati de guvernare! In cazul in care Guvernul nu-si va da demisia, PNL va depune pâna la sfârsitul sesiunii parlamentare o motiune de cenzura impotriva acestui givern” a afirmat Orban.

Potrivit acestuia, un alt mesaj pe care politicienii l-au primit in urma alegerilor si a referendumului este acela ca românii au „toleranta zero fata de coruptie”.

"Intelegem foarte clar din prezenta masiva la vot ca romanii vor sa fie condusi altfel, ca asteapta din partea celor care fac politica o alta atitudine fata de cetatean, o alta modalitate de a actiona in viata publica, asteapta ca oamenii politici sa serveasca interesul general”, a mai spus liderul PNL.

Acesta a multumit celor care au mers la vot si celor care au votat PNL. El a avut si un mesaj pentru românii care nu au votat: „Oamenii au puterea, poporul poate decide atunci când lucrurile nu merg bine intr-o societate, o schimbare de directie”.

„Chiar daca Dragnea nu mai este liderul PSD, PNL continua lupta cu felul de a face politica al PSD, cu pesedismul. Nu a fost retezat decât un cap al balaurului, PSD este in continuare un pericol pentru democratia româneasca si pentru destinul euroatlantic al României”, a conchis liderul liberal.