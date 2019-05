Partidul Miscarea Populara considera ca este legitim ca Opozitia sa preia conducerea Camerei Deputatilor, iar aceasta sa sustina un candidat comun, a declarat, marti, presedintele PMP, Eugen Tomac.



"Cred ca este legitim ca in acest moment Opozitia sa preia conducerea Camerei Deputatilor. Vom avea negocieri in cursul acestei zile cu partidele de Opozitie. Mi-as dori sa avem un singur candidat pe care sa il sustinem toate grupurile parlamentare din Opozitie. Urmeaza sa avem aceste discutii in cursul acestei zile si vom face un anunt oficial cu privire la pozitia PMP. Dar cred ca, dupa rezultatul acestui vot (alegerile de duminica - n.r.).

Opozitia este indreptatita sa readuca institutia Parlamentului la un nivel de minima credibilitate pentru ca ea a fost coborata in ultima perioada", a precizat Tomac, potrivit Agerpres.