Robert Cazanciuc a declarat ca in cazul in care cineva crede ca partidul va trece din "epoca PSD Dragnea" in cea a PSD Oprisan atunci se inseala amarnic.



"Daca cineva crede ca trecem din epoca PSD Dragnea in epoca PSD Oprisan se inseala amarnic. O sa ducem partidul in istorie daca Marian Oprisan isi imagineaza ca el reprezinta schimbarea la nivelul PSD. Partidul a pierdut alegerile pentru ca aici nu au fost luate decizii de un singur om, au fost decizii urmate de mai multi lideri ai partidului, decise in principal de un singur om, deci in final este o vina colectiva, trebuie asumata cautata unde s-a gresit, vazut cine sunt responsabilii si luat decizii, in sensul ca la nivelul partidului pur si simplu este nevoie de alti oameni. Asta a transmis populatia intr-un numar extrem de mare ca pur si simplu vor sa vada alti oameni, alta abordare", a afirmat Robert Cazanciuc, marti, la Digi 24, citat de Mediafax.

