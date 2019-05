Liderul USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca partidul sau va purta discutii cu celelalte partide din opozitie pentru a avea candidat unic la sefia Camerei Deputatilor.



Dan Barna spune ca propunerea USR pentru aceasta functie este Stelian Ion.

"E de dorit sa avem un candidat unic al opozitiei si vom avea discutii in continuare. USR il are ca propunere pe Stelian Ion, cel care face parte din Comisia juridica si este una dintre figurile cele mai prezente de aparare a justitiei in ultimii trei ani", a anuntat Dan Barna, marti, la Parlament, potrivit News.ro.

El si-a exprimat speranta ca partidele din opozitie vor ajunge la o solutie. Barna a mentionat insa ca se poate merge si pe varianta ca fiecare partid sa mearga cu propriul candidat si sa se ajunga in turul doi.