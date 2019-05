Gabriela Firea a declarat, in sedinta PSD de astazi, ca nu isi doreste functia de presedinte a PSD si nici nu doreste sa candideze la alegerile prezidentiale. In schimb, spune ea, il va sustine pe Paul Stanescu pentru "scaunul" lasat liber de catre Liviu Dragnea.



Totodata, Gabriela Firea a spus ca nu a discutat niciun moment cu Liviu Dragnea despre o presupusa candidatura a sa la presedintie.

"Nu avusesem o discutie prealabila pe acest subiect. Nici nu s-a pus problema. Am fost surprinsa. Ma intereseaza fix problema bucurestenilor. Nu m-am bucurat pentru Drgnea. Ce fel de om poti sa fii când vezi ca un om isi pierde libertatea, chiar daca te-ai imbolnavit din cauza lui? Au fost colegi care mi-au spus ca as fi cea mai potrivita pentru sefia PSD, in aceasta perioada in care multi fug de PSD. Am spus ca eu sunt un om de echipa, nu-mi doresc acest lucru.

Il sustin pe Paul Sanescu pentru functia de presedinte executiv interimar. Nu trebuie sa platim polite, dar trebuie sa se faca dreptate. Forurile partidului trebuie consultate. Nu voi candida nici la Congres. Sunt colegi care spun ca trebuie sa-mi reiau pozitiile: presedinte la PSD Bucuresti si vicepresedinte la nivel national. Imi doresc, daca lucrurile vor fi normale, sa candidez pentur un nou mandat de primar general. Nu-mi doresc sa candidez la prezidentiale. Nu este pentru cine se pregateste, ci e pentru cine se nimereste. Da, ar trebui facute schimbari in Guvern", a spus primarul Capitalei, potrivit adevarul.ro.