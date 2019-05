Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, marti, ca PSD "arata mai frumos" fara Liviu Dragnea.



"Au fost alegeri europarlamentare in Romania si populatia tarii a decis asa cum stiti, deci situatia e impartita, dar mandatul primit de PSD in 2016 pentru guvernare tine 4 ani. Cand vor fi alegeri parlamentare, in 2020, atunci o sa avem alta situatie. Alegeri anticipate este exclus pentru ca pe mecanismul constitutional romanesc este aproape imposibila declansarea unei asemenea actiuni", a declarat Oprisan, potrivit News.ro.

Intrebat cine ar trebui sa ia locul lui Liviu Dragnea, Oprisan a raspuns: "Cel mai bun coleg dintre noi, in cadru statutar si la congres".

"N-am pierdut eu alegerile la Focsani si nici in judetul Vrancea, le-a pierdut PSD-ul lui Liviu Dragnea. Alegerile in Romania au fost pierdute cat se poate de clar pe actiunile lui Liviu Dragnea, asupra carora eu am avut pozitii divergente permanent", a mai declarat liderul PSD Vrancea.

In legatura cu faptul ca nu a semnat scrisoarea prin care unii lideri PSD au cerut demisia lui Dragnea la un moment dat, Oprisan a spus: "Mi-a fost mai draga stabilitatea partidului si solidaritatea din interiorul PSD decat... Dragnea nu era o miza la acel moment".

Intrebat cum arata PSD fara Liviu Dragnea, Oprisan a afirmat: "Arata mai frumos".