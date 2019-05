Liderul PSD Olt, Paul Stanescu, a declarat, marti, ca se gandeste daca sa preia sau nu functia de presedinte executiv al partidului.





UPDATE - Biroul Permanent Naţional (BPN) al Partidului Social Democrat a decis ca funcţia de preşedinte executiv al formaţiunii să fie preluată de Paul Stanescu, a anunţat, marţi, preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă.

UPDATE - Marian Oprisan: "Alegerile au fost pierdute de PSDragnea. De azi avem un nou PSD. Discutia despre Justitie a incetat in partid. Cei care fura de la comunitate trebuie sa mearga la puscarie pe baza de probe", spus el, precizand ca cei anchetati nu vor mai avea loc in fruntea partidului.

UPDATE - Premierul Viorica Dancila le-a spus liderilor PSD ca „discutia despre Justitie a ingropat partidul la alegerile europarlamentare“, sustin surse politice pentru Adevarul.

UPDATE - Carmen Mihalcescu va prelua interimar sefia Camerei Deputatilor a hotarat conducerea PSD, potrivit Hotnews.ro.

UPDATE - Viorica Dăncilă vrea o remaniere amplă. Pe listă s-ar afla Carmen Dan și Teodor Meleșcanu, au declarat surse politice pentru HotNews.ro . De asemenea, Dancila ar urma sa renunte si la serviciile lui Darius Vîlcov.

UPDATE - "Au fost alegeri europarlamentare in Romania si populatia tarii a decis asa cum stiti, deci situatia e impartita, dar mandatul primit de PSD in 2016 pentru guvernare tine 4 ani. Cand vor fi alegeri parlamentare, in 2020, atunci o sa avem alta situatie. Alegeri anticipate este exclus pentru ca pe mecanismul constitutional romanesc este aproape imposibila declansarea unei asemenea actiuni", a declarat Oprisan, potrivit News.ro.

Intrebat cine ar trebui sa ia locul lui Liviu Dragnea, Oprisan a raspuns: "Cel mai bun coleg dintre noi, in cadru statutar si la congres".

UPDATE: Robert Negoita este de parere ca PSD ar trebui sa renunte la guvernare: "E mai mult decat evident ca s-a gresit grav. Greselile trebuie indreptate. PSD ar trebui sa faca un pas in spate si sa cedeze guvernarea pentru ca nu poti guverna cu 23%".

Intrebat inainte de inceperea sedintei Biroului Permanent National al PSD daca va prelua functia de presedinte executiv, asa cum se speculeaza, presedintele PSD Olt a raspuns: "Nu stiu, ma gandesc".

"Daca aveti rabdare, dupa ce terminam BPN, va promit ca vom sta de vorba linistiti si le dezbatem si le discutam. Nu va pot spune nimic", a afirmat Stanescu, intrebat daca i s-a propus sa fie presedinte executiv al partidului.