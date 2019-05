Secretarul general al PSD sustine ca decizia de condamnare a lui Liviu Dragnea a fost una politica.



"Legat de Liviu Dragnea, suntem convinsi cu totii ca a fost o decizie politica, a fost oribil si a fost o zi foarte trista pentru noi, a fost o zi cumplita pentru intreg partidul. Nu vreau sa fiu surprins in perioada urmatoare de colegi care se vor delimita de el. M-am saturat sa vad oameni care se delimiteaza de colegii nostri cand sunt la ananghie. M-am saturat sa vad colegi de-ai mei care se delimiteaza de Olguta Vasilescu ca are catuse la maini. M-am saturat sa vad colegi care se delimiteaza de Gheorghe Nechita ca e condamnat, de Radu Mazare, de Nicusor Constantinescu, de Costica Nita. M-am saturat sa vad oameni care se delimiteaza de camarazi si de colegi cand sunt la ananghie, cum a fost cazul lui Ionel Arsene la Neamt.

E necesar sa facem rapid un congres in care sa limpezim lucrurile in interiorul partidului si acolo sa candideze cei care vor sa candideze si delegatii sa voteze, delegatii fiind parlamentarii, primarii, sefii de zona, presedintii de consilii judetene, oamenii care au condus judetele si care s-au batut zi si noapte in aceasta campanie, cu toata aceasta ura uriasa si manipulare impotriva noastra. N-are nimeni niciun fel de vina, e o vina colectiva. Sper din tot sufletul sa fim uniti, pentru ca daca suntem uniti vom gasi solutii.", a spus secretarul general al PSD, potrivit News.ro.