Jurnalistul Moise Guran a fost invitat la "Legile puterii", unde a vorbit despre Liviu Dragnea si a explicat rezultatul alegerilor de duminica.



"Liviu Dragnea a fost executat de natiune. Dragnea e old news. A fost executat de natiunea romana. Votul semnifica multe, dar in primul rand semnifica ca nu vrem sa fim o natie de hoti, de-asta s-a cerut si referendumul, chiar daca n-a fost Iohannis suficient de abil cat sa faca si mai puternic referendumul din punct de vedere al efectelor", a spus jurnalistul Moise Guran, luni, dupa dubla lovitura a alegerilor si a condamnarii definitive a lui Liviu Dragnea, potrivit Realitatea.net.

Si analistul politic Stelian Tanase si-a expus punctul de vedere cu privire la ultimele evenimente din viata politica.

"Alegerile au furnziat o surpriza... Condamnarea lui Dragnea a fost o surpriza, de 5 ani dureaza procesul si nu dadeau sentinta. Ii credeam lasi ca tot amana si gasesc tot felul de motive si Dragnea si judecatorii. Cand am auzit ca a fost condamnat am zis ca aici se schimba lucrurile, sunt alti actori, alte jocuri, ati vazut o pe Dancila, parca era cu echipa de pompe funebre sau ca in filme scarry, erau gri, sumbri, suparati", a observat Stelian Tanase.

Liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv, luni, de magistratii ICCJ, la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.