Ambasadorul Romaniei la Berlin, Emil Hurezeanu, a vorbit intr-un interviu pentru Deutsche Welle despre modul in care s-a desfasurat votul in Diaspora, dar si despre ce ar urma sa se intampla dupa aceste alegeri europarlamentare.



"Atat PNL cat si USR-PLUS au cerut organizarea de alegeri anticipate, insa acest proces este dificil de declansat intrucat presupune ca Parlamentul sa respinga doua investituri de guvern in termen de 60 de zile. Or, acest lucru ar insemna inainte de toate demiterea sau demisia actualului guvern. In plus, Constitutia prevede ca Parlamentul nu poate fi dizolvat in ultimele sase luni de mandat ale presedintelui Iohannis, or deja s-a intrat in acest termen inca din 22 mai",a spus Emil Emil Hurezeanu, potrivit G4media.

Hurezeanu, despre cozile din mai multe orase din Germania, la Kohln, Stuttgart sau Munchen

"Daca votul din 2016 a avut propria sa legislatie si acolo a fost acceptat votul prin corespondenta, atunci exista si un numar mai mare de stampile, de personal, de cabine de vot. De aceasta data, n-au existat decat cel mult sase cabine de vot, cel mult sase stampile, in fiecare sectie. Pe de alta parte, in raport cu alegerile prezidentiale din 2014, cele parlamentare din 2016 si referendumul pentru familie din 2018, numarul sectiilor de vot s-a dublat, la nivelul intregii Diaspore. Eu in Germania am cerut si am obtinut de cinci ori mai multe sectii, ajungand la 25 de sectii fata de cinci sectii de votare in 2014, in mai multe orase.

Trebuie sa va spun ca fac parte din primii ambasadori care au cerut prelungirea programului de vot dincolo de ora 21 pana la ora 23. Am facut-o inca de la orele pranzului, cand am avut primele informatii legate de afluxul de alegatori in toate sectiile de votare din Germania. Am cerut acest lucru insistent conducerii ministerului de Externe, care a cerut apoi BEC prelungirea. Ministrul insusi, in cursul dupa-amiezii, a cerut BEC acest lucru. Acestor solicitari nu li s-a dat curs. S-a solicitat de asemena o ordonanta de urgenta, singura prin care putea fi modificat programul obligatoriu 7-21 din legea electorala. Ordonanta de urgenta putea fi semnata doar de catre primul ministru. Aceasta i-a explicat ministrului de Externe ca punerea in aplicare a acestei ordonante presupune cel putin 24 de ore, deci nu mai putea fi valabila.

Era absolut necesara transformarea singurei zile de vot in doua zile de vot, asa cum s-a intamplat la referendumul pentru familie din toamna anului trecut", a mai spus Hurezeanu.

Concluziile votului de duminica:

"Dupa votul de duminica, e posibil sa avem alegeri parlamentare anticipate. Datoram respect, si acum scuze, compatriotilor nostri din Diaspora. Sunt intre cei mai bravi romani si practicanti europeni si, in orice caz, principalii investitori straini in Romania. Dreptul lor constitutional de vot este mai puternic decat arcanele unei legislatii electorale fixiste si, uneori, inspirate de interesele mai vechi si mai noi, eventual egoiste, ale clasei politice romanesti post-decembriste", a adugat Ambasadorul Romaniei la Berlin.