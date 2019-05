Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor fac referire, intr-un comunicat de presa intitulat "Bine ai venit acasa, Liviu", la conditiile pe care liderul PSD Liviu Dragnea le poate gasi in penitenciar.



"Bine ai venit acasa, Liviu! Mai jos, cateva invataturi utile pentru carantina si pentru cei cativa ani de dupa – Iarta masina aia mioritica in care te-au adus la noua ta casa, dar alta n-am avut. Bugetul mic, sistemul penitenciar subfinantat si subminat. Stii matale! Doar te-ai luptat mai bine de 2 ani sa ne darami cu tot cu justitie si puscarii! Daca reusea Tudorel sa libereze toti detinutii, acum faceai puscarie singur. Toata Rahova era, practic, a ta. N-ati reusit, si-a fost o doar o intamplare ca sluga s-a dovedit nevredinca. Greu esec!

Ai grija, insa, nu mai invita pe nimeni la baie, Liviu! In puscarie, nu e ca la Parlament, iar ziaristii nu ti-ar face nimic din ce s-ar putea gandi noii tai colegi. Sper! Mai ales ca, apropo, in pofida recursului compensatoriu care-a eliberat mii de infractori, au mai ramas vreo 2500 de violatori in puscarii.", se arata intr-un comunicat de presa de marti, al Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP)

Reprezentantii Federatiei fac referire la conditiiledin penitenciare

"Camera o gasesti asa cum ai lasat-o cand ai redus de vreo 3 ori banii de investitii pentru penitenciare in timp ce plangeai si te smiorcaiai la televizor de mila miilor de infractori condamnati pe nedrept pentru crime, talharii, violuri, hotii si alte blestematii. O sa-i cunosti mai bine si-o sa plangeti impreuna. (...) Poate te mira ca-i cam ingust, ori ca-i olecuta de mucegai sau ca-s prea multi colegi in camera. Preocupat fiind cu amnistii si gratieri, desi aveai pe mana banii tarii, ai uitat sa repari puscariile si sa le aduci aprope de nivelul vilelor pe care le vedem uneori filmate discret din drona. Nu credeai ca ti se intampla si tie justitie", se mai arata in comunicat.

Liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv, luni, de magistratii ICCJ, la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.