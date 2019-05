Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, sustine ca PNL are datoria de a actiona in acord cu votul romanilor si cu asteptarile acestora, anuntand astfel ca "initiativele de transpunere in legislatie a mesajelor Referendumului sunt pregatite".



"O zi trista astazi pentru Romania, evident nu fiindca un infractor ajunge la puscarie, ci fiindca acel infractor ocupa a treia functie in Statul Roman, fiindca acel om a ales sa compromita odata cu propria persoana o institutie intreaga din care nu a vrut sa plece.

Este o zi trista si fiindca partidul pe care il reprezinta acel infractor nu se dezice de el nici in ultimul ceas. Prim-ministrul Romaniei alege sa fie “alaturi de Liviu Dragnea si de familia sa in aceste momente grele” – cat de trist este acest lucru si, totusi, cat de edificator pentru nivelul de intelegere pe care-l au PSD si liderii sai in raport cu votul de ieri…

Captiva intereselor sefului ei, Viorica Dancila nu simte libertatea si, in consecinta, nu actioneaza.

PSD trebuia si pana acum, dar mai cu seama trebuie astazi sa fie alaturi de romani, de majoritatea acestora - majoritate care s-a exprimat clar pe 26 mai, la vot - si nicidecum alaturi de un condamnat!!!

PNL are datoria de a actiona in acord cu votul romanilor si cu asteptarile acestora. Astfel, initiativele de transpunere in legislatie a mesajelor Referendumului sunt pregatite. De asemenea, urmeaza ocuparea functiei de lider al Camerei Deputatilor de un om politic capabil sa redea demnitatea Parlamentului si increderea romanilor in el.

PSD a fost complicele lui Liviu Dragnea, iar mentinerea actualului Guvern contravine flagrant votului de duminica! Pesedistii care inteleg mesajul romanilor si care nu au pactizat cu infractorul au ocazia sa-si dovedeasca buna-credinta sustinand zilele urmatoare demersurile partidelor castigatoare la alegerile din 26 mai!

Ii asteptam! Romanii ii asteapta!", a scris Raluca Turcan pe Facebook.