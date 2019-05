Primarul general al Capitalei Gabriela Firea spune ca regreta situatia grea prin care trece Dragnea, dar problemele acestuia s-au rasfrant in mod negativ asupra PSD si a societatii romanesti in general.



"Ne aflam intr-un moment de rascruce si avem de luat, sub presiunea evenimentelor recente, decizii importante, hotaratoare pentru evolutia noastra ca partid, dar si ca doctrina politica. Decizii care se vor rasfrange si asupra tarii, implicit.

Trebuie sa intelegem foarte clar ca este nevoie nu doar de o schimbare de persoane, ci si a modului de a face politica.

Schimbare ceruta nu numai de falimentul dovedit al felului in care a fost coordonat partidul in ultima perioada, ci si de transformarile majore care au avut loc in societate.

Oamenii au asteptari din ce in ce mai mari, indreptatite, au la dispozitie instrumente prin care sa comunice eficient.

Daca noi vom continua sa ne bazam politica pe un grup restrans de persoane si nu pe o larga consultare in partid si in societate, riscam sa pierdem mult mai mult.

Uman, regret situatia grea prin care trece acum dl. Dragnea. Imi pare rau si ca aceasta situatie s-a rasfrant in mod negativ asupra Partidului Social Democrat si a societatii romanesti in general.

PSD a avut multi simpatizanti si votanti. PSD avut multi oameni politici responsabili care au dus Romania in UE si NATO. Cred ca trebuie sa ne intoarcem la oameni, tineri si seniori, sa-i ascultam mai mult. Si sigur se vor reintoarce si ei la noi. Important este sa nu ne sfasiem intre noi, pentru putere. Solidaritatea si invatarea lectiei sa ne fie cuvintele de ordine", a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv, luni, de magistratii ICCJ, la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.