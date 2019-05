PNTCD scrie pe Facebook ca reteaua sociala a prejudiciat alegerile si solicita guvernului Dancila sa ia masuri pentru blocarea accesului la Facebook in Romania iar parlamentului sa faca o comisie de ancheta, pentru ca MArk Zuckerberg sa vina in Romania sa dea explicatii.



UPDATE: Aurelian Pavelescu acuza jurnalistii de Fake News, explicand ca pagina de Facebook care a distribuit mesajul privind interzicerea Facebook in Romania nu apartine partidului. Cu toate astea, pe site-ul partidului, http://www.pntcd.ro/, butonul de Facebook duce catre pagina pe care Pavelescu acuza ca e falsa, scrie adevarul.ro.

"Protest impotriva Facebook. Aceste alegeri au fost prejudiciate de reteaua de socializare Facebook. Asa cum Paul Hitter a declarat in urma cu cateva minute pe Antena 3, ca este blocat de Facebook inainte de evenimente importante, tot asa mai multi taranisti au fost blocati pentru ca au dat share unor mesaje politice ale lui Aurelian Pavelescu.

In tot acest timp Facebook tolereaza limbajul vulgar si indemnurile la violenta ale reprezentantilor altor partide.

Solicitam guvernului Dancila sa ia masuri pentru blocarea accesului la Facebook in Romania iar parlamentului sa faca o comisie de ancheta. Zuckerberg sa vina in Romania sa dea explicatii. Facebook castiga multi bani de pe urma utilizatorilor romani, dar nu acorda nici o atentie pietei din Romania. Consideram acest comportament al companiei in cauza ca fiind inacceptabil", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a formatiunii.