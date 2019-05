Serban Nicolae a oferit primele declaratii dupa rezultatele alegerilor europarlamentare.



"O analiza foarte severa trebuie facuta in interiorul PSD. In mod cert s-au facut greseli, lucrurile nu merg bine din punctul de vedere al pregatirii examenelor electorale. Asta nu inseamna ca ne jucam de-a democratia sau incercam sa fim simpatici poporului. Am aflat ca 90% din cei aflati in penitenciare au votat referendumul, alaturandu-se celor care au votat si in libertate pentru acelasi referendum. Trebuie sa identificam acele criterii care ii unesc si idelaurile lor comune ca sa ne adresam in mod corespunzator electoratului nostru. Asta nu inseamna ca guvernarea se jongleaza la fiecare tur de scrutin indiferent de obiectul alegerilor.

Eu cand imi asum o functie publica, imi asum cu toata responsabilitatea fata de electorat. Pot sa nu fiu simpatic la un moment dat - sa nu uitam ca acelasi electorat l-a ales pe Traian Basescu de doua ori presedintele Romaniei. Sunt multi oameni care cred ca justitia trebuie controlata de serviciile de informatii. Atunci eu cred ca trebuie sa faca ce mi se pare mie ca este corect. Daca asta capata si suport electoral cu atat mai bine. Daca nu, pentru mine, ca om politic, nu va fi o incantare sa spun "v-am spus eu ca o sa fie rau?". Nu. Intotdeauna respect vointa electoratului.

Analiza pe care trebuie sa o facem in PSD trebuie sa fie una extrem de dura. Au fost facute greseli, au fost introdusi paraziti in campania noastra electorala, au fost disonante de mesaj si electoratul nostru a fost derutat (...) Trebuie sa vad de ce nu reusim sa comunicam suficient de clar. Nu e vorba ca oamenii nu stiu. Noi gresim. De ce transmitem semnale contradictorii, subiecte care nu au legatura cu interesul electoratului nostru, al Romaniei, de ce ne sucim de pe o zi pe alta cu diverse decizii", a declarat Serban Nicolae intr-o interventie la Antena3.ro.