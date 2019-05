Liderul PSD, Liviu Dragnea, a facut primele declaratii dupa inchiderea urnelor.

"Le multumesc romanilor care au venit la vot si in special celor care au votat cu PSD. Cei care si-au pastrat increderea in programul de guvernare Votul de azi – vorbim deocamdata de exit poll, nu bucura PSD. Trebuie facute analize rapid si serios in partid Am inteles ca un coleg a avut o propunere (Oprisan – n. red.). Eu mi-am asumat in viata ce am facut si ce nu am facut, dar eu nu imi asum astfel de lucruri nici pe Facebook, nici intr-o tara apropiata.

Despre referendum: azi am votat asa cum am spus in cateva randuri, ca nu sunt impotriva. Intrebarile au fost facute prost. Anuntul de care am vorbit: nu am spus niciodata ca voi candida la prezidentiale, mi-au cerut-o multi. Eu cred ca PSD foarte curand trebuie sa isi desemneze un potential candidat la prezidentiale. Trebuie sa facem analiza sa vedem care candidat are cele mai multe sanse. Din partea PSD nu decid eu, sper sa particip la CEX cand se va decide asta. Cred ca analiza trebuie facuta intre Gabriela Firea si Tariceanu. Nu stiu daca Firea mai vrea dupa ce a trecut prin ce a trecut. O sa solicit colegilor in a doua parte a lunii iunie sa se organizeze un congres pentru a se stabili parcursul viitor al partidului si candidatul la prezidentiale", a spus Liviu Dragnea, potrivit G4media.ro