Presedintele Klaus Iohanis a facut primele declaratii cu privire la rezultatul alegerilor europarlamentare si al referendumului.

"Dragi romani, sunteti fantastici, va felicit. Ati participat in numar mare la alegerile europarlamentare si referendum. Participarea este senzationala. Avem in jur de 50% la europarlamentare si in jur de 40 % la referendum. Ati dat un vot clar, care nu poate fi ignorat de niciun politician in Romania. Referendumul a trecut cu brio. Asadar, ati votat clar pentru o justitie dreapta, independenta, pentru o buna guvernare, pentru romani si Romania. Va multumesc pentru aceasta participare la referendumul pe care l-am convocat.

As mentiona sprijinul primit de la PNL. Am avut insa un sprijin consistent si din partea Aliantei USR-PLUS, le multumesc si lor pentru acest sprijin. Din pacate, nu peste tot lucrurile au mers bine. Am vazut cozi interminabile mai ales in diaspora. Le multumesc romanilor care au avut rabdare. Cu totii am votat pentru o Romanie europeana. Insa nu pot sa nu observ ca PSD, a 2-a oara deja, si-a batut joc de romani, mai ales de romanii din diaspora. Rusine, PSD! La europarlamentare, rezultatele reflecta vointa electoratului", a declarat Klaus Iohannis, potrivit Stirileprotv.ro.