Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, sustine ca in cazul in care PSD va pierde alegerile si va obtine un scor de sub 30, atunci Liviu Dragnea trebuie sa demisioneze.

"Daca PSD ia sub 30% si pierde alegerile, atunci Dragnea trebuie sa demisioneze. Daca partidul pierde alegerile, atunci Dragnea trebuie sa-si asume raspunderea prin plecarea sa (...) Cine munceste mai si greseste. Cu programul nostru de guvernare trebuia sa castigam alegerile", a spus Marian Oprisan, potrivit Stiripesurse.ro.

