Liderul PMP, Traian Basescu, afirma ca ministrul de Externe, Teodor Melescanu, nu este nimic altceva decat un birocrat ticalos care batjocoreste cu buna stiinta romanii din diaspora si cere demisia acestuia.





"Demisia Melescanu!

Toata campania am evitat sa folosesc expresii tari, dar acum nu am nici o ezitare sa spun ca ministrul de externe al Romaniei, domnul Teodor Melescanu nu este nimic altceva decat un birocrat TICALOS care batjocoreste cu buna stiinta romanii din diaspora, condamnati la umilinta pentru a-si putea exercita dreptul la vot.

Este acelasi ministru de externe care a batjocorit diaspora la alegerile prezidentiale din 2014, a vazut ce inseamna proasta distribuire a sectiilor de votare iar azi este evident ca a organizat deliberat aceeasi bataie de joc la adresa romanilor care muncesc in strainatate. Demisia Melescanu!”, a scris Traian Basescu, pe Facebook.

Biroul Electoral Central (BEC) a respins solicitarile de prelungire a programului de vot dupa ora 21.00 in diaspora, in conditiile in care mii de romani stau la cozi la mai multe sectii de votare din tarile europene.