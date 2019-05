Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma ca in ceea ce priveste cozile create la sectiile de votare din diaspora trebuie intrebati ambasadorii din acele tari.





El a dat drept exemplu ambasadorii din Spania, Italia, Marea Britanie.

"Imi pare rau pentru ca sunt cozi foarte mari. Eu m-am uitat acum, am fost la foarte multe votari in viata mea, si am vazut de unde sunt intarzieri: de la tableta, de la doua liste, ne place nu ne place aceasta este realitatea. In diaspora si acolo imi pare rau, dar ar trebui sa ii intrebam pe ambasadorii care au fost numiti: Spania, Italia, Marea Britanie, sa ii intrebam pe ambasadorii de acolo de ce nu au incercat sa ii directioneze, in aceasta saptamana, sa le spuna tuturor romanilor de acolo unde sunt sectiile de vot, pentru ca sunt sectii de vot unde nu este nimeni si altele care sunt foarte aglomerate", a declarat Liviu Dragnea, duminica seara, dupa ce a votat la o sectie de la Liceul "Jean Monnet" din Capitala.