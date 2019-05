Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca sunt multe localitati in tara in care primari sau viceprimari ai Partidului Social Democrat incearca sa-i determine pe cetateni sa nu voteze la referendum.

"Sunt tot mai multe localitati unde ne luptam, practic, cu primarii PSD sau viceprimarii PSD-ului care incearca sa-i determine pe cetateni in jurul sectiei de votare sa nu isi exercite dreptul de vot la referendum. Cunoasteti cazul de la Constanta, in care o ruda a domnului Fagadau a incercat sa ia cinci buletine de vot si in urma semnalarii facute de reprezentantul PNL in sectia de votare a fost dusa la sectia de politie. Va dati seama daca rude ale unor oameni care detin functii importante incearca sa exercite un vot multiplu, ce se intampla in localitati unde nu exista o prezenta atat de serioasa si de puternica daca si-au permis sa o faca in Constanta", a declarat Orban, duminica, intr-o conferinta de presa, potrivit News.ro.

Liderul PNL a mai spus ca in multe localitati continua turismul electoral, dand ca exemple Pietrari din Dambovita si Bucov din Giurgiu.