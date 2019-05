Social-democratii au atras atentia ca, in majoritatea sectiilor de votare, operatorii de tableta insista ca cetatenii sa voteze si la referendum.



"Partidul Social Democrat atrage atentia asupra faptului ca, in majoritatea sectiilor de votare, operatorii de tableta insista ca cetatenii sa voteze si la Referendum. In cazul in care cetatenii raspund ca nu doresc sa voteze si la Referendum, operatorii de tableta repeta, in mod insistent, intrebarea. Mai mult, in majoritatea cazurilor, operatorii de tablete repeta cu voce tare intrebarea, astfel incat sa ii auda si alti cetateni prezenti la coada in sectia de votare, in incercarea de a-i timora si intimida pe cei care nu vor sa voteze si la Referendum si a atrage ostracizarea acestora de catre alti cetateni.

De asemenea, in multe sectii de votare nu este trasa bara, pe listele persoanelor cu drept de vot la Referendum, dar care nu au votat, ceea ce poate atrage riscuri mari de fraudare a Referendumului. In acelasi timp, PSD a sesizat Biroul Electoral Central, Autoritatea Electorala Permanenta si Serviciul de Telecomunicatii Speciale ca, in prima parte a zilei, operatorii de tablete nu i-au intrebat pe cetateni daca vor sa voteze atat la europarlamentare, cat si la Referendum, ci au bifat, in aplicatia gestionata de STS, din oficiu, ambele variante, astfel ca alegatorii au fost pusi in fata faptului implinit. Asa se si explica diferenta mica din prima parte a zilei dintre alegatorii de la Europarlamentare si cei de la Referendum, diferenta care a crescut semnificativ dupa ce am transmis aceste semnalari", se arata intr-un comunicat al PSD, potrivit Mediafax.