Fostul premier al Romaniei, Mihai Tudose, candidat al Pro Romania pentru Parlamentul European, a declarat, la iesirea de la urne, ca a votat pentru o Romanie normala.

"Am votat pentru o Romanie normala, pentru o normalitate in Romania si pentru o Romanie normala si in relatiile cu partenerii strategici, atat euro-atlantici, cat si europeni. Pana acum prezenta la urne este una foarte buna. Eu estimez ca, pe municipiu, procentul va fi mai mare de 40%. Daca lumea se implica, si rezultatele vor fi pe masura", a precizat Tudose.

Candidatul Pro Romania a ridicat toate cele trei buletine de vot, cel pentru alegerile europarlamentare si cele doua cu intrebarile pentru referendum, informeaza Agerpres.

Mihai Tudose a votat pe liste suplimentare, la o sectie amenajata in Casa de Cultura din orasul Ianca, si a precizat ca este o traditie sa voteze la Ianca, lucru pe care il face de mai bine de 20 de ani.

Pe listele electorale existente la nivelul judetului Braila sunt inscrisi 289.994 alegatori, pentru care au fost amenajate 280 de sectii de votare, dintre care 140 in municipiul resedinta, zece in orasul Ianca, sapte in Insuratei si trei in Faurei, potrivit informatiilor facute publice de Prefectura Braila.