Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca va formula plangere penala impotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu, si a celor care au organizat votul in diaspora, spunand ca autoritatile au premeditat sa impiedice exercitarea dreptului de vot al romanilor din strainatate.





Orban a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, ca este revoltator modul cum sunt umiliti romanii din diaspora care doresc sa voteze.

“Am luat decizia de a formula plangere penala impotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu si impotriva celor care au fost implicati in organizarea votului in diaspora. Este revoltator, strigator la cer cum sunt umiliti romanii, fratii nostri din diaspora. Este revoltator ca dupa ceea ce s-a intamplat in 2014, Guvernul si Ministerul de Externe au premediatat sa impiedice exercitarea dreptului de vot al romanilor din diaspora”, a afirmat liderul PNL.

Orban spune ca ministerul de Externe a refuzat orice solicitare de crestere a numarului de sectii de votare.

“Toata lumea stia ca exista o intentie de prezenta la vot masiva in toate tarile in care sunt romani plecati la munca in strainatate, in care sunt comunitati de romani. Ministerul de Externe a refuzat, practic, orice solicitare de crestere a numarului de sectii de votare. Chiar si in conditiile in care s-a marit putin numarul de sectii, nu a existat niciun fel de preocupare pentru a fluidiza derularea procedurii de vot. Numarul de cabine de vot a fost mentinut in mod deliberat foarte mic, astfel incat sa se reduca la maximum numarul cetatenilor romani din diaspora care pot sa isi exercite votul”, a mai afirmat Orban.

Liderul PNL crede ca aceste cozi la sectiile de votare din strainatate arata ca Guvernul isi bate joc de cetateni si ii impiedica sa isi exercite dreptul de vot. El i-a instruit pe delegatii PNL din sectiie de votare sa intervina pe langa presedintii Birourilor Electorale sa faca tot ce este posibil pentru fluidizarea derularii procedurii de vot astfel ca totii romanii sa poata vota.

“Rusinos, penibil, revoltator, frica celor care guverneaza, de romani, este de neacceptat, iar impiedicarea exercitarii dreptului de vot constituie una dintre cele mai grave infractiuni. Din acest motiv, am dispus echipei de juristi a Partidului National Liberal sa pregateasca aceasta plangere penala pe care o vom depune in cursul zilei de maine”, a mai declarat Ludovic Orban.

In mai multe dintre orasele din strainatate s-au format cozi la sectiile de votare.