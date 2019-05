Primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat pe Facebook ca s-a prezentat duminica la vot fara sa fie impinsa de altcineva si fara sa considere gestul ca fiind unul "cool".

"Am votat! Asa cum am facut mereu, de la 18 ani. Fara sa ma impinga altcineva. Sau ca sa fiu cool ori... pe val! Am votat pentru a fi reprezentati in Europa de oameni cu dragoste sincera de tara. Visez, sper ca nu cu ochii deschisi, la politicieni demni de sacrificiu personal pentru Romania!", a scris Gabriela Firea pe Facebook.