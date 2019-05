O pensionara in varsta de 70 de ani a fost surprinsa in timp ce incerca sa introduca in urne 5 buletine de vot, la sectia de vot numarul 133 din Constanta.



Din primele verificari se pare ca este vorba despre mama primarului PSD al Constantei, Decebal Fagadau, scrie adevarul.ro. „Mama e la Politie, plange, a zis ca i s-au dat buletinele de vot si nu a verificat cate a primit. Mama are 70 de ani, era impreuna cu tatal meu si nu a avut niciodata in intentie asa ceva. Sunt convins ca aceasta situatie va fi elucidata imediat. M-a sunat plangand, de la Politie. Regreta acest incident in care a fost tarata fara sa vrea doar pentru ca poarta numele meu. Sunt convins ca situatia o sa se lamureasca”, a declarat Decebal Fagadau pentru Info Sud-Est. Reprezentantii sectiei de votare au solicitat sprijinul politiei. Oamenii legii au deschis un dosar penal. "Politistii din Constanta au fost sesizati cu privire la faptul ca, la o sectie de votare, o femeie ar fi fost surprinsa in timp ce incerca sa introduca in urna mai multe buletine de vot. In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala", declara Monica Dajbog, purtator de cuvant al MAI.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×