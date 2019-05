Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a iesit de la urne declarand ca a votat din instinct de conservare.

"Am venit la vot, cum sper sa vina toata lumea. Doar azi orice om e mai puternic decat un politician. Am votat din instinct de conservare, pentru ca din instinct, cand vezi ca cineva te trage cu masina in sant, reactionezi",a declarat Victor Ponta, citat de Stiripesurse.ro.