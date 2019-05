Consultantul politic Cozmin Gusa spune ca exista sanse ca referendumul sa fie validat, avand in vedere prezenta la vot pana la aceasta ora.

"In primul rand, comparativ, sa fie clar cum se desfasoara votul. In ceea ce priveste prezenta de la ora 10, pentru votul la Europarlamentare, daca vreti sa facem o comparatie in timp, suntem cu prezenta cam la nivelul prezidentialelor din turul 1 in anul 2014 cand s-a ajuns la finalul zilei la un 52% prezenta. Nu cred ca se va intampla azi, dar este clar ca prezenta va fi mai mare decat cea preconizata de casele de sondaje.

In cazul referendumului, apropos de prezenta de la ora 10, ne putem compara cu parlamentarele din 2016, cand pana la finalul zilei, s-a ajuns la un 40%, ceea ce ne spune noua, chiar daca nu se va ajunge la aceasta prezenta astazi, intr-un mod destul de logic, putem sa spunem ca Referendumul va fi validat si sigur, ne putem inchipui care va fi rezultatul. Aceasta este o prima veste neta ca sunt sanse in acest moment cand analizam, in prima parte a zilei, sa avem referendumul validat, cee ace schimba foarte mult din calculele politice care se vor face incepind cu ora 21.00", a spus Cozmin Gusa, potrivit Realitatea.net.